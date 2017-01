Plaid Door Resale Boutique at 9:00 AM on 10/15/2016

Start Time: 10/15/2016 9:00:00 AM Location: Junior League of Springfield Headquarters

2574 E. Bennett St.

Springfield, MO 65804

End Time: 10/15/2016 3:00:00 PM Website: https://www.jlspringfield.org/support/plaiddoor/